Як весь Київ одночасно завмер на одну хвилину, щоб віддати шану – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу. Це ще раз показало єдність українського народу перед обличчям російської агресії.

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Мить, що змінює все

Рівно о 09:00 на День захисників та захисниць України громадяни вільної країни завмерли в єдиному пориві. Відтепер щороку 1 жовтня в один час вся країна віддаватиме шану полеглим воїнам. Цього дня пам'ять наших героїв вшанували й в Києві. Мешканці столиці зупинилися на мить, щоб мовчанням сказати про подвиг наших людей.

Акція стала символом незламності українського духу, але найголовніше – символом пам'яті. Символом, що кожен загиблий воїн наблизив майбутню перемогу. Що важливо згадувати захисників та захисниць, які загинули або ж досі боронять нашу державу від агресора.

Цей час – гарна можливість, аби подумати про важливе. Згадати важливе. Згадати іншу хвилину – першу хвилину повномасштабної війни. Хвилину, яка змінила все,

– сказав у своїй промові Володимир Зеленський.

Всі ці люди билися заради України, билися заради кожного з нас. Найменше, що може зробити кожен громадянин – вшанувати їх хвилиною мовчання. Адже мовчання теж може багато сказати.

Київ зупинився на одну хвилину / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Як проходить День захисників та захисниць