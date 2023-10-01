17:12, 1 октября

Украина имеет еще 45 дней в запасе и поддержку обеих палат Конгресса США, поэтому беспокоиться не стоит. Во временный бюджет вошло только финансирование для программ Федерального правительства, а помощь Украине и другие дополнительные программы не были учтены.

Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. Сейчас это около 1,6 миллиарда долларов США на оборонку и 1,23 миллиарда долларов США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

– говорит Олег Николенко.