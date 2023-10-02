Какая ситуация в дипломатической сфере, которые помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Каким людям первым будут включать свет в случае блекаута
Кабмин предупредил, что Россия дальше планирует атаковать объекты энергетической системы. Именно поэтому правительство определило категории граждан, которым первым будут восстанавливать свет при повреждениях. В частности, в случае отключения света в первую очередь его будут восстанавливать:
- получателям жилищных субсидий;
- лицам с инвалидностью I и II группы, в частности лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;
- лицам, содержащим детские дома семейного типа и не являющимся получателями жилищных субсидий;
- многодетным и малообеспеченным семьям, не являющимся получателями жилищных субсидий;
- приемным семьям, имеющим на попечении троих и более детей и не являющихся получателями жилищных субсидий;
- бытовым потребителям электрической энергии, находящимся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, и не являющихся получателями жилищных субсидий.
ISW объяснили ситуацию к югу от Роботиного
Аналитики Американского Института изучения войны заявили, что к югу от Роботиного ситуация нестабильная, сложная и динамичная. Ведь в этом районе оккупанты проводят тактические контратаки. Кроме того, ситуация нестабильна из-за перехода тактически важных полевых укреплений от наших военных к врагу и обратно.
Издание CNN написало, что ВСУ будут морить голодом и растягивать оборону оккупантов, а непогода не помешает наступлению. По данным журналистов, ВСУ применяют против россиян комбинированные удары.
Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил: "Погода может быть серьезным препятствием во время наступления. Но учитывая, как мы продвигаемся вперед – а мы преимущественно продвигаемся без использования техники – я не думаю, что это сильно повлияет на этот этап контрнаступления".
Пожар в российском Тобольске
В российском Тобольске вечером 1 октября произошел сильный пожар. Там вспыхнула многоэтажка. Известно о 3 пострадавших. Предварительно известно, что мог взорваться бытовой газ.
Минкульт финансирует англоязычное СМИ The Gaze, которое не читают
Министерство культуры потратило на англоязычное издание The Gaze более 60 миллионов гривен. Однако СМИ почти никто не читает.
Расследователи отметили, что необходимость и эффективность таких расходов, мягко говоря, сомнительна. Особенно в условиях войны, которую ведет Украина.