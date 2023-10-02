02:37, 2 октября

Издание CNN написало, что ВСУ будут морить голодом и растягивать оборону оккупантов, а непогода не помешает наступлению. По данным журналистов, ВСУ применяют против россиян комбинированные удары.

Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил: "Погода может быть серьезным препятствием во время наступления. Но учитывая, как мы продвигаемся вперед – а мы преимущественно продвигаемся без использования техники – я не думаю, что это сильно повлияет на этот этап контрнаступления".