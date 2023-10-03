10:07, 3 октября

Очередной день для Херсона начался с российских обстрелов. Около шести часов утра под огнем оказались жилые кварталы в центре города. Повреждены дома херсонцев, автомобили и бутики.

В результате этих вражеских ударов люди не пострадали.