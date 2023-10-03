Какая ситуация в дипломатической сфере и на фронте, какие страны помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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СБУ задержала одну из крупнейших агентурных сетей России
СБУ нейтрализовала одну из самых крупных агентурных сетей России за время войны. Так, в Николаевской области задержаны 13 информаторов.
Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории южного региона.
Силы обороны усиливают системы ПВО
На севере Украины Силы обороны усиливают системы ПВО, сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ.
Таким образом, на севере увеличили количество мобильных огневых групп, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны.
В Николаеве снова слышали взрыв
В Николаеве в некоторых районах города был слышен звук взрыва.
Армения ратифицировала Римский устав
Парламент Армении ратифицировал Римский устав. Это означает, что Путин будет арестован, если он приедет на территорию страны.
Полицейские документируют последствия вражеских атак Днепропетровщины
Правоохранители документируют последствия вражеских атак Днепропетровской области. В результате атаки БпЛА в Днепре обломки упали на частное предприятие. Атакован также город Павлоград, есть разрушения.
Кроме того, враг снова бил по Никополю и Мировской общине. Там повреждены дома и гимназия.
На Донбассе поезд наехал на российский ЗРК
В Донецкой области на перегоне "Енакиево-Углегорск" поезд переехал российский ЗРК "Стирла-10", пишут росСМИ.
В результате этого есть по меньшей мере трое погибших и двое раненых оккупантов. Как пишут издания, водитель не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.
В Николаевской области работает ПВО
В Воздушных силах сообщили, что на юге Николаевщины активность вражеских разведывательных БПЛА. Работает ПВО.
Сколько оккупантов уничтожено на Юге Украины
Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач. За прошедшие сутки врагу нанесены такие потери:
- 17 оккупантов;
- 3 пушки;
- 2 единицы автомобильной техники.
Кроме того, уничтожен еще один полевой пункт боеснабжения.
Какая ситуация в Донецкой области
На Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Кураховскую общину, повредили 21 дом.
На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая община.
На Лисичанском направлении в Северском повреждены дом и нежилое здание, в Торском Лиманской общины – амбулатория, в Переездном Звановской общины в зоне обстрелов 2 улицы.
Всего за сутки россияне ранили 5 жителей Донецкой области.
Утром враг обстрелял жилые кварталы Херсона
Очередной день для Херсона начался с российских обстрелов. Около шести часов утра под огнем оказались жилые кварталы в центре города. Повреждены дома херсонцев, автомобили и бутики.
В результате этих вражеских ударов люди не пострадали.
Зеленский встретился с министром обороны Эстонии
2 октября Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.
"Обсудили важные вопросы: ситуацию на фронте, первоочередные потребности украинских воинов, ведущую роль Эстонии в запуске ИТ-коалиции для нашего государства. Обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Эстонии на пути нашей страны к ЕС и НАТО. Спасибо Эстонии за своевременную помощь Украине!" – написал украинский президент.
Мощный взрыв в Николаеве
В Николаеве раздался мощный взрыв.
Оккупационные войска обстреляли Херсонщину
Около 8:00 в Змиевке россияне обстреляли жилой дом. Предварительно, пострадал один человек. Информация уточняется.
Ночью по Ингульцу зафиксировано три прилета артиллерии. Вражескими снарядами уничтожены админздание и библиотека, повреждены церковь, почта и агропредприятие.
В Велетенском в результате попаданий произошел пожар вспомогательного сооружения на придомовой территории.
Актуальные потери россиян на войне
ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 360 российских захватчиков. Также уничтожены 15 танков, 40 артсистем и 20 беспилотников.
Сколько ночью уничтожили вражеских целей над Украиной
В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Пуски производились из временно оккупированного Крыма:
- "Шахедов" – из мыса Чауда,
- "Искандер-К" – из района Джанкой.
В южных и восточных областях работали силы ПВО. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.
Всего было уничтожено 30 воздушных целей:
- 29 "Shahed-131/136";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К".
Россия обстреляла Херсонщину
Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 23 раза, российский враг использовал для этого 152 снаряда. Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Благовещенском, Приднепровском и Садовом.
Ночью противник совершил артиллерийские обстрелы Корабельного и Суворовского районов Херсона.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ОТГ за минувшие сутки один человек, к сожалению, погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.
На Юге уничтожили "Шахед"
Одним из подразделений Военно-Морских Сил на Юге Украины уничтожен "Shahed-136".
Так, в Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "SHAHED-136".
В Николаевской области уничтожили 16 дронов-камикадзе
В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Враг устроил дроновую атаку ночью
Более 3 часов несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевщину и Днепропетровщину.
17 дронов-камикадзе уничтожены: 16 – Николаевщина, 1 – Днепропетровщина. К счастью, попаданий не допущено.
Эффективно работали силы ПВО воздушных командований "Юг" и "Восток", а также мобильные огневые группы других составляющих Сил обороны.
Какая ситуация в Херсонской области
За минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 60 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений, церкви, гуманитарного штаба, торгового центра, автоцентра, завода и объекта критической инфраструктуры в Херсоне.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 – получили ранения.
Россия цинично обстреляла Днепропетровщину
13 беспилотников и крылатая ракета – столько вражеского железа в небе над Днепропетровской областью уничтожили этой ночью защитники из ПвК "Восток" и других составляющих Сил обороны.
В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.
Также обломки от сбития БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже был потушен. Есть разрушение производственных объектов.
Продолжал агрессор и террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии целил по Мировскому обществу. Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.
Огромные потери оккупантов на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭС и 4 артиллерийских средства противника.
Громкие взрывы в Херсоне
Утром раздались мощные взрывы в Херсоне.
США не исключают снабжение Северной Кореей оружия в Россию
В США не исключают, что Северная Корея все-таки заключила соглашение с Россией и передает Москве вооружение. Там сказали, что озабочены сближением связей в военной и других сферах между РФ и КНДР.
"Относительно России мы обеспокоены усилением связей между РФ и Северной Кореей, особенно когда речь идет о любой потенциальной передаче оружия из КНДР в России или из России в КНДР", – отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Германия передала Украине новую помощь
Германия передала Украине очередной пакет помощи. В него вошли вездеходы и инженерные машины для разминирования.
Так, в новый пакет помощи вошли:
- радиостанции для танков Leopard;
- 14 вездеходов Bandvagn 206;
- мостоукладчик Biber;
- 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- 21 автомобиль для охраны границы;
- 20 000 защитных очков;
- 239 криптофонов;
- 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
- комплект для дронов Vector;
- 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- 1202 инфузионных насоса
Пентагон может передать Украине оружия более чем на 5 миллиардов
У Пентагона есть возможность передать Украине оружие еще на 5,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил "Голос Америки".
Сейчас США могут осуществлять поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные потребности ВСУ на поле боя.