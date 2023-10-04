Украинский лидер подчеркнул, что во время совещания обсудили потребности украинских воинов. Их президент услышал во время визита в Харьковскую область.

Обратите внимание Зеленский встретился с украинскими воинами на одном из самых горячих направлений фронта

Зеленский заметил, что сверили динамику поступления основных калибров. Президент подчеркнул, что дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, в то же время реализация задерживается.

Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но позже,

– подчеркнул Зеленский.

Также он заслушал отчеты разведок и СБУ.

В ГУР МО заявили о блестящей операции

В ГУР МО рассказали, что украинские спецназовцы десантировались на территории временно оккупированного Крыма. Участие в операции приняли герои спецназначения "Стугна", а также – "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

"В рамках высадки бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери", – сообщил Юсов.

Спецназовцы, к сожалению, также понесли потери. В то же время они несоразмерны с российскими.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным героев.