На Заході чути чимало нарікань, що український контрнаступ відбувається повільніше і складніше, ніж передбачалося. Президент Зеленський пояснив, чого не варто очікувати від наступальних дій України, і водночас – у чому полягає їх важливість.

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Гірка свобода

Президент зауважив, що помиляються ті, хто вважає контрнаступ півторагодинним фільмом, який обов'язково матиме щасливий фінал. Український наступ може завершитися лише перемогою. Однак перемога – це не про щастя.

Глава держави зазначив, що говорити про щасливий кінець неможливо на тлі втрат, яких зазнає Україна. За кожен звільнений від ворога клаптик землі вона платитить найвищу ціну – життями своїх синів і дочок.

Тому фінал контрнаступу не щастя, а деокупація наших земель.

Війна в Україні – спільна

За словами Зеленського, союзники мають усвідомити, що Україна платить високу ціну не лише за власну свободу. Успішний контрнаступ і перемога – це гарантія безпеки для світу, зокрема країн Балтії. Це унеможливлення реалізації кремлівського зухвалого плану щодо відновлення Радянського Союзу.

Глава держави наголосив, що перемога можлива лише в єдності. Люди на Заході мають визнати, що ця війна спільна, за спільні цінності.

Ми платимо найвищу ціну, це правда. Я не хочу повторювати ці слова, усі знають ці слова. Але всі мають не тільки знати це. Люди на Заході мають це відчувати. І в них є вибір. Вони можуть відчути це, коли їхні родини будуть під справжньою загрозою. Чи вони цього хочуть? Справді хочуть спробувати? Я не рекомендую,

– сказав український лідер.

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