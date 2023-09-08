Володимир Зеленський під час виступу на форумі YES розповів, як відповідає на питання про контрнаступ Збройних Сил. Він наголошує, що це питання – не для порівняння, передає 24 Канал.
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Де ми були на початку війни
Президент України сказав, що не можна порівнювати на скільки просунулися наші воїни і те, "де ми були вчора".
Порівняйте де ми були на початку війни,
– закликав він.
Також він поділився, як відповідає партнерам на те ж саме питання. За словами президента, він відповідає, що "контрнаступ рухається швидше, ніж нові санкційні пакети".
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Президент України зустрівся з бійцями Збройних Сил на одній з південних ділянок фронту. Власне, Володимир Зеленський поїхав на напрямок, де триває контрнаступ наших захисників. Зауважимо, що саме 71-ша окрема єгерська бригада бере участь у звільненні української землі в цьому регіоні в складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
- Окупанти продовжують атакувальні дії в районі Новоєгорівки Сватівського району на Луганщині. Вони навіть кидають свої танки Т-90М "Прорив", щоб окупувати панівну висоту поблизу цього населеного пункту. Поки тримається гарна тепла погода ворог намагається залучити всі свої резерви, щоб увійти в зимовий сезон на вигідних позиціях.
- Українські військові продовжують звільняти рідні землі з-під окупації. У Пентагоні дії ЗСУ на полі бою вважають надзвичайно ефективними. Відповідну думку озвучила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. За її словами, Пентагон позитивно оцінює використання західного озброєння нашими військовими.