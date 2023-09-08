Володимир Зеленський під час виступу на форумі YES розповів, як відповідає на питання про контрнаступ Збройних Сил. Він наголошує, що це питання – не для порівняння, передає 24 Канал.

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Де ми були на початку війни

Президент України сказав, що не можна порівнювати на скільки просунулися наші воїни і те, "де ми були вчора".

Порівняйте де ми були на початку війни,

– закликав він.

Також він поділився, як відповідає партнерам на те ж саме питання. За словами президента, він відповідає, що "контрнаступ рухається швидше, ніж нові санкційні пакети".

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