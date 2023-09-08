Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зазначивши, що всі намагання противника порвати нашу оборону не мають успіху. А ось окупанти втрачають щодня десятки одиниць своєї техніки та велику кількість живої сили.
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ЗСУ міцно тримає оборону
Поки тримається гарна тепла погода ворог намагається залучити всі свої резерви, щоб увійти в зимовий сезон на вигідних позиціях.
У противника є план прорвати українську оборону саме на цьому напрямку. А потім якнайшвидше почати рух до річки Оскіл, щоб розрізати нашу сухопутну компоненту в району населеного пункту Борова,
– зазначив Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.
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Однак українські інженерно-саперні війська дуже грамотно розробляють там мінно-вибухові загородження, які росіянам буде дуже складно подолати. До того ж на цій ділянці дуже грамотно працює наша артилерія, оператори безпілотних літальних апаратів.
"Ворог також застосовує там свої танки "аналогов нєт" Т-90М "Прорив", важкі огнеметні системи "Сонцепьок". Але наші оператори FPV-дронів ефективно влучають в коштовну техніку ворога й вона дуже добре горить. Наприклад, ТОС-1А вартує понад 10 мільйонів доларів", – наголосив Ілля Євлаш.
"Сонцепьок"ТОС-1А є важкою вогнеметною системою, створеною на базі танка Т-90С, що має призначення виводити з ладу озброєння та техніку. Для стрільби з системи застосовуються некеровані реактивні снаряди у термобаричному спорядженні. Саме термобаричні боєприпаси підвищеної потужності високою температурою та підвищеним тиском можуть ліквідувати цілі навіть в укриттях.
Окупанти продовжують зазнавати втрат
- За останню добу Силами оборони було знищено 23 танки, 23 бойові броньовані машини, 31 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО ворога.
- Крім того, росіяни втратили 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки менше.
- А з початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка зазнає колосальних втрат, адже Сили оборони ліквідували в окупантів: танків – 4 529, бойових броньованих машин – 8 726, артилерійських систем – 5 753, РСЗВ – 754, засобів ППО – 507, літаків – 315, гелікоптерів – 316, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 570, крилатих ракет – 1 455, кораблів / катерів – 19, автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264, спеціальної техніки – 860.