Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зазначивши, що всі намагання противника порвати нашу оборону не мають успіху. А ось окупанти втрачають щодня десятки одиниць своєї техніки та велику кількість живої сили.

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ЗСУ міцно тримає оборону

Поки тримається гарна тепла погода ворог намагається залучити всі свої резерви, щоб увійти в зимовий сезон на вигідних позиціях.

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У противника є план прорвати українську оборону саме на цьому напрямку. А потім якнайшвидше почати рух до річки Оскіл, щоб розрізати нашу сухопутну компоненту в району населеного пункту Борова,

– зазначив Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Ворог намагається прорвати українську оборону поблизу Сватового: дивіться відео

Однак українські інженерно-саперні війська дуже грамотно розробляють там мінно-вибухові загородження, які росіянам буде дуже складно подолати. До того ж на цій ділянці дуже грамотно працює наша артилерія, оператори безпілотних літальних апаратів.

"Ворог також застосовує там свої танки "аналогов нєт" Т-90М "Прорив", важкі огнеметні системи "Сонцепьок". Але наші оператори FPV-дронів ефективно влучають в коштовну техніку ворога й вона дуже добре горить. Наприклад, ТОС-1А вартує понад 10 мільйонів доларів", – наголосив Ілля Євлаш.

"Сонцепьок" ТОС-1А є важкою вогнеметною системою, створеною на базі танка Т-90С, що має призначення виводити з ладу озброєння та техніку. Для стрільби з системи застосовуються некеровані реактивні снаряди у термобаричному спорядженні. Саме термобаричні боєприпаси підвищеної потужності високою температурою та підвищеним тиском можуть ліквідувати цілі навіть в укриттях.

Окупанти продовжують зазнавати втрат