Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отметив, что все попытки противника порвать нашу оборону не имеют успеха. А вот оккупанты теряют каждый день десятки единиц своей техники и множество живой силы.
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ВСУ крепко держит оборону
Пока стоит хорошая теплая погода, враг пытается привлечь все свои резервы, чтобы войти в зимний сезон на выгодных позициях.
У противника есть план прорвать украинскую оборону именно в этом направлении. А потом как можно быстрее начать движение к реке Оскол, чтобы разрезать нашу сухопутную компоненту в районе населенного пункта Боровая,
– отметил Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.
Враг пытается прорвать украинскую оборону вблизи Сватового: смотрите видео
Однако украинские инженерно-саперные войска очень грамотно разрабатывают там минно-взрывные заграждения, которые россиянам будет очень сложно преодолеть. К тому же на этом участке очень хорошо работает наша артиллерия, операторы беспилотных летательных аппаратов.
"Враг также применяет там свои танки "аналогов нет" Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы "Сонцепек". Но наши операторы FPV-дронов эффективно попадают в ценную технику врага, и она очень хорошо горит. К примеру, ТОС-1А стоит более 10 миллионов долларов", – подчеркнул Илья Евлаш.
"Солнцепек"ТОС-1А представляет собой тяжелую огнеметную систему, созданную на базе танка Т-90С, имеющую предназначение выводить из строя вооружение и технику. Для стрельбы из системы используются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении. Именно термобарические боеприпасы повышенной мощности высокой температурой и повышенным давлением могут уничтожить цели даже в укрытиях.
Оккупанты продолжают нести потери
- За последние сутки Силами обороны было уничтожено 23 танка, 23 боевых бронированных машин, 31 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 1 средство ПВО врага.
- Кроме того, россияне потеряли 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и 1 единицу специальной техники меньше.
- А с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор несет колоссальные потери, ведь Силы обороны ликвидировали у оккупантов: танков – 4 529, боевых бронированных машин – 8 726, артиллерийских систем – 5 753, РСЗО – 754, средств ПВО – 507, вертолетов – 316, БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 570, крылатых ракет – 1 455, кораблей / катеров – 19, автомобильной техники и автоцистерн – 8 264, специальной техники – 860.