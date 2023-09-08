Не исключением стали и кассетные боеприпасы, которых в Украине скоро может увеличиться. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что они чрезвычайно эффективным оружием благодаря уникальному принципу действия.

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Как кассетные снаряды помогают ВСУ

Активному уничтожению русской артиллерии очень помогли контрбатарейные радары вместе с самоходными установками 155 калибра, которые ранее поставили наши партнеры. Сейчас усилило наших бойцов именно кассетные снаряды.

Добавило боевой мощи именно кассетная составляющая. Их не всегда используют, но когда это целесообразно, кассетными боеприпасами накрывают часть батареи. Это дает максимальный эффект, потому что взрывается вся живая сила и все железо на поле боя,

– подчеркнул Роман Свитан.

Особенностью работы кассетных боеприпасов является их сиюминутное действие, ведь они сразу накрывают очень большую площадь.

Украина, кроме снарядов 155 калибра, в частности всегда приглашает у союзников ракеты М26 к HIMARS. Это также кассетные снаряды, однако там фактически в десять раз больше субэлементов. При полном залпе – 12 ракет – она накрывает площадь 25 тысяч квадратных километров.

"Нам бы они очень согласились, особенно при наступательных движениях. Да и в обороне – на том же Купянском и Донецком направлениях. Эти кассетные боеприпасы стали бы "геймченджером" на этом этапе боевых действий", – подытожил военный эксперт.

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