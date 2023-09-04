На восточной линии фронта Россия оказывает сильное давление на украинских защитников в попытке захватить наши земли. В частности, враг бьет по украинским позициям с артиллерии, пытаясь истощить ресурсы защитников.

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У россиян есть больше боеприпасов

Кремль хочет заставить украинцев укрепить оборону на Востоке, отвлекая их от контрнаступления на Юге.

У нас уже несколько недель продолжаются очень мощные бои,

– отметил командир, прошедший подготовку в США, Семен Солатенко.

Журналисты рассказали, что всю ночь, предшествовавшую интервью, командир и его военные из бригады имени Богуна не спали, отражая очередную российскую атаку.

"Они преобладают по численности и вооружению. Российские войска имеют почти в 10 раз больше боеприпасов", – отметили в CBS News.

Также оккупанты преобладают защитников по количеству беспилотников.

"Это огромная проблема. Но мы воюем... У нас нет другого выбора. Мы держим оборону", – отметил военный.

Тем не менее, защитникам снова удалось отбить атаку и отправить российских солдат в обратном направлении.

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Кассетные боеприпасы меняют ситуацию

По словам журналистов, единственное, что изменило ситуацию вдоль линии фронта на Востоке, – это кассетные боеприпасы, поставляемые США. Администрация Байдена согласилась отправить это оружие в начале лета, поскольку нехватка снарядов угрожала контрнаступлению Украины.

Командир артиллерийского подразделения бригады Богуна с позывным "Музыкант" рассказал, что кассетные боеприпасы дают его войскам решающее преимущество – при отсутствии воздушной поддержки они позволяют защитникам быстро зачищать территорию, поскольку один такой снаряд может поражать большую площадь.

По словам военных Сил обороны, процент неудач, то есть количество неразорвавшихся бомб, был очень низким. Кассетные боеприпасы, которые предоставляют США, почти на 100% эффективны.

Обратите внимание! Россия также использует кассетные бомбы при вторжении. Однако, по словам американских чиновников, захватчики имеют более старые версии с более высоким процентом неудач.