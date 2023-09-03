Также оккупанты атаковали Измаил. Эти порты и раньше становились объектами российских атак, в последний раз – 23 августа 2023 года.
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Жителей румынского города испугала российская атака
Жители румынского Галаца слышали звуки и чувствовали вибрацию в результате очередной российской атаки. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы, размещенные в социальных сетях.
Сегодня ночью после 02.00 были адские звуки, от которых серьезно дребезжали окна. Думаю, серия из 4 – 5 взрывов в течение часа, может, меньше,
– написал Богдан Раду Бринзан из ассоциации "Галац, мой город".
Он добавил, что обстреливали придунайские города Рени и Измаил.
"Это для того, чтобы вы перестали слышать идиотские, конспирологические теории о том, что в Украине – "мир". Можете себе представить, что переживают украинцы, если даже в 20 километрах вас пугают звуки бомб", – подытожил Раду Бринзан.
По словам румынских журналистов, это новая попытка России заблокировать экспорт украинского зерна через дунайские порты.
"Украинцы утверждают, что беспилотники были запущены из Крыма и восточной части Азовского моря. Рени и Измаил являются ключевыми портами для экспорта зерна для Украины, пытающейся экспортировать свое зерно с помощью Румынии", – объясняют в СМИ Румынии.
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Россияне в очередной раз атаковали Одесчину: коротко
- Россия усилила террор Одесской области после выхода из зерновой сделки 17 июля. Ночью 3 сентября враг еще раз запустил на область 25 дронов-камикадзе типа "Шахед".
- В результате вражеской атаки возник пожар. Его не сразу удалось потушить из-за нескольких волн атак.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что ночная атака может быть связана с грядущей встречей кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Они планируют обсудить зерновую сделку, поэтому враг стремится усилить давление.