Також окупанти атакували Ізмаїл. Ці порти й раніше ставали об'єктами російських атак, востаннє – 23 серпня 2023 року.

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Жителів румунського міста налякала російська атака

Жителі румунського Галаца чули звуки та відчували вібрацію внаслідок чергової російської атаки. Про це свідчать численні відгуки, розміщені в соціальних мережах.

Сьогодні вночі після 02.00 були пекельні звуки, від яких серйозно деренчали вікна. Думаю, серія з 4 – 5 вибухів протягом години, може, менше,

– написав Богдан Раду Бринзан з асоціації "Галац, моє місто".

Він додав, що обстрілювали придунайські міста Рені та Ізмаїл.

"Це для того, щоб ви перестали чути ідіотські, конспірологічні теорії про те, що в Україні – "мир". Можете собі уявити, що переживають українці, якщо навіть за 20 кілометрів вас лякають звуки бомб", – підсумував Раду Бринзан.

За словами румунських журналістів, це нова спроба Росії заблокувати експорт українського зерна через дунайські порти.

"Українці стверджують, що безпілотники були запущені з Криму та східної частини Азовського моря. Рені та Ізмаїл є ключовими портами для експорту зерна для України, яка намагається експортувати своє зерно за допомогою Румунії", – пояснюють у ЗМІ Румунії.

Зверніть увагу! Збройні сили України повідомили, що збили 22 з 25 запущених Росією безпілотників над портовою інфраструктурою в Одеській області. Щонайменше двоє цивільних осіб постраждали внаслідок атак.

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