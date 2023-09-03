Також окупанти атакували Ізмаїл. Ці порти й раніше ставали об'єктами російських атак, востаннє – 23 серпня 2023 року.
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Жителів румунського міста налякала російська атака
Жителі румунського Галаца чули звуки та відчували вібрацію внаслідок чергової російської атаки. Про це свідчать численні відгуки, розміщені в соціальних мережах.
Сьогодні вночі після 02.00 були пекельні звуки, від яких серйозно деренчали вікна. Думаю, серія з 4 – 5 вибухів протягом години, може, менше,
– написав Богдан Раду Бринзан з асоціації "Галац, моє місто".
Він додав, що обстрілювали придунайські міста Рені та Ізмаїл.
"Це для того, щоб ви перестали чути ідіотські, конспірологічні теорії про те, що в Україні – "мир". Можете собі уявити, що переживають українці, якщо навіть за 20 кілометрів вас лякають звуки бомб", – підсумував Раду Бринзан.
За словами румунських журналістів, це нова спроба Росії заблокувати експорт українського зерна через дунайські порти.
"Українці стверджують, що безпілотники були запущені з Криму та східної частини Азовського моря. Рені та Ізмаїл є ключовими портами для експорту зерна для України, яка намагається експортувати своє зерно за допомогою Румунії", – пояснюють у ЗМІ Румунії.
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Росіяни вкотре атакували Одещину: коротко
- Росія посилила терор Одещини після виходу із зернової угоди 17 липня. Вночі 3 вересня ворог вкотре запустив на область 25 дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Її не одразу вдалося загасити через кілька хвиль атак.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що нічна атака може бути пов'язана з прийдешньою зустріччю кремлівського диктатора Владіміра Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Вони планують обговорити зернову угоду, тому ворог прагне посилити тиск.