Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що Реджеп Ердоган та Владімір Путін говоритимуть про зернову угоду. Він додав, що в ООН заявили про те, що начебто треба виконати ультимативні умови країни-агресорки. Зазначимо, що повітряну тривогу в кількох областях оголосили близько 1 ночі.

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"Ворог і вирішив, що інформаційно треба відповідний фон створити. Якщо деякі міжнародні організації, зокрема, ООН піддаються такому тиску, треба його підсилити. "Що зробимо – атакуємо знову українське зерно, що немає альтернативи без участі Росії", –припустив Братчук.

Окупанти готувалися до атаки

Напередодні атаки, 2 серпня, росіяни запустили розвідувальний дрон Mohajer-6. Його знищили сили ППО. Такі дрони окупанти запускають як правило перед обстрілами. Зазвичай вони використовують інші розвідувальні безпілотники. Також загарбники проводять повітряну розвідку за допомогою авіації.

Наша портова інфраструктура нині для ворога є однією із цілей номер один. Ми це прекрасно бачимо й розуміємо,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Також росіяни цілять у критичну та цивільну інфраструктуру. А ще – намагаються розвідувати дані про системи ППО та, ймовірно, їх виснажити.

Окупанти запускали дрони-камікадзе з двох локацій – Краснодарського краю Росії та з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

"Не було нічого дивного. Найголовніше, що це було масово. Спочатку повідомлялося про декілька груп – хтось говорить 8 – 10 дронів-камікадзе. Виявилося, що їх 25. Це чимало", – наголосив Сергій Братчук.

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Ефективна робота ЗСУ

Під час нічної атаки дуже ефективно відпрацювали системи протиповітряної оборони та мобільні групи Сил оборони Півдня України. Однак, на жаль, є влучання. Унаслідок цього постраждали двоє людей. Їх ушпиталили.

Сподіваюся, що руйнування, які є після влучання, не є критичними для портової інфраструктури, адже мовиться про Дунайський кластер. Те, що є альтернативою Чорноморській зерновій ініціативі, яка поки що не працює. Але сподіваємося, що буде реалізована без Росії,

– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

До слова, нині альтернативним гуманітарним шляхом пройшло вже 4 кораблі.

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