Такое мнение 24 Каналу выразил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что Реджеп Эрдоган и Владимир Путин будут говорить о зерновом соглашении. Он добавил, что в ООН заявили о том, что якобы нужно выполнить ультимативные условия страны-агрессора. Отметим, что воздушную тревогу в нескольких областях объявили около часа ночи.

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"Враг и решил, что информационно нужно соответствующий фон создать. Если некоторые международные организации, в частности, ООН подвергаются такому давлению, надо его усилить. "Что сделаем – атакуем снова украинское зерно, что нет альтернативы без участия России", – предположил Братчук.

Оккупанты готовились к атаке

В преддверии атаки, 2 августа, россияне запустили разведывательный дрон Mohajer-6. Его уничтожили силы ПВО. Такие дроны оккупанты запускают как правило перед обстрелами. Обычно они используют другие разведывательные беспилотники. Также захватчики делают воздушную разведку с помощью авиации.

Наша портовая инфраструктура для врага является одной из целей номер один. Мы это прекрасно видим и понимаем,

– добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Также россияне целятся в критическую и гражданскую инфраструктуру. А еще пытаются разведывать данные о системах ПВО и, вероятно, их истощить.

Оккупанты запускали дроны-камикадзе из двух локаций – Краснодарского края России и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"Не было ничего удивительного. Самое главное, что это было массово. Сначала сообщалось о нескольких группах – кто-то говорит 8 – 10 дронов-камикадзе. Оказалось, что их 25. Это немало", – подчеркнул Сергей Братчук.

Враг массово атаковал Одесскую область дронами-камикадзе: смотрите видео

Эффективная работа ВСУ

Во время ночной атаки очень эффективно отработали системы противовоздушной обороны и мобильные группы Сил обороны Юга Украины. Однако, к сожалению, есть попадания. В результате этого пострадали два человека. Их госпитализировали.

Надеюсь, что разрушения, которые есть после попадания, не являются критическими для портовой инфраструктуры, ведь говорится о Дунайском кластере. То, что является альтернативой Черноморской зерновой инициативе, которая пока еще не работает. Но надеемся, что будет реализована без России,

– сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

К слову, ныне альтернативным гуманитарным путем прошли уже 4 корабля.

Что известно об атаке Одесской области