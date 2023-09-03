Утром спасатели показали кадры тушения пожара. О последствиях ночной атаки агрессора пишет 24 Канал.

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В результате российской атаки вспыхнул пожар

Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян,
– подчеркнули в ГСЧС.

На обнародованных фото виден сильный огонь. Пожарные работают, чтобы потушить его.

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В результате атаки "Шахедов" в Одесской области вспыхнул пожар / Фото ГСЧС

Было несколько волн: что известно об атаке "Шахедов"

  • В Воздушных силах сообщили, что ночью 3 сентября российские оккупанты совершили сразу несколько волн атак ударными БПЛА "Shahed-136/131". В частности, запускали с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск).
  • В общей сложности зафиксированы пуски 25 "Шахедов". Они атаковали южные районы Одесской области.
  • Наши защитники сбили почти все дроны, в частности, 22.
  • В Силах обороны Юга рассказали, что, к сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар. Однако огнеборцы его оперативно ликвидировали.
  • По предварительным данным, пострадали двое гражданских. Им уже оказана медицинская помощь.