Утром спасатели показали кадры тушения пожара. О последствиях ночной атаки агрессора пишет 24 Канал.
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В результате российской атаки вспыхнул пожар
Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян,
– подчеркнули в ГСЧС.
На обнародованных фото виден сильный огонь. Пожарные работают, чтобы потушить его.
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В результате атаки "Шахедов" в Одесской области вспыхнул пожар / Фото ГСЧС
Было несколько волн: что известно об атаке "Шахедов"
- В Воздушных силах сообщили, что ночью 3 сентября российские оккупанты совершили сразу несколько волн атак ударными БПЛА "Shahed-136/131". В частности, запускали с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск).
- В общей сложности зафиксированы пуски 25 "Шахедов". Они атаковали южные районы Одесской области.
- Наши защитники сбили почти все дроны, в частности, 22.
- В Силах обороны Юга рассказали, что, к сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар. Однако огнеборцы его оперативно ликвидировали.
- По предварительным данным, пострадали двое гражданских. Им уже оказана медицинская помощь.