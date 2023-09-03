Вранці рятувальники показали кадри гасіння пожежі. Про наслідки нічної атаки агресора пише 24 Канал.

До теми 25 безпілотників атакували Одещину: більшість збили, але є влучання й постраждалі

Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа

Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян,
– підкреслили в ДСНС.

На оприлюднених фото видно сильну пожежу. Вогнеборці працюють, аби загасити її.

Важливо Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології

Внаслідок атаки "Шахедів" на Одещині спалахнула пожежа / Фото ДСНС

Було кілька хвиль: що відомо про атаку "Шахедів"

  • У Повітряних силах повідомили, що вночі 3 вересня російські окупанти здійснили одразу кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131". Зокрема, запускали з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ).
  • Загалом зафіксовано пуски 25 "Шахедів". Вони атакували південні райони Одещини.
  • Наші захисники збили майже всі дрони, зокрема, 22.
  • У Силах оборони Півдня розповіли, що, на жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа. Однак, вогнеборці її оперативно ліквідували.
  • За попередніми даними, постраждали двоє цивільних. Їм вже надали медичну допомогу.