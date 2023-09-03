Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала 24 Каналу, що росіяни не можуть змиритись, що навіть без зернової угоди, яку вони зірвали, Україна залишається потужним зернотрейдером.

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"[Атака] мала свої цілі. Подунав'я не дає спокою ворогу", – констатувала Гуменюк.

За її словами, у пріоритеті ворога залишаються зернові термінали, портова інфраструктура, паливно-мастильні матеріали.

Зверніть увагу! З 8 серпня почали працювати тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. Новим коридором уже пройшло кілька кораблів.

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"Результативність роботи протиповітряної оборони говорить сама за себе. 22 дрони з 25 були знищені", – зазначила Гуменюк.

Однак ворогу вдалось влучити в портову інфраструктуру, унаслідок чого там спалахнула пожежа. Оскільки було кілька хвиль атак, пожежники не могли одразу погасити вогонь. Коли ж небезпека минула, рятувальники ліквідували всі наслідки атаки.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. Двоє людей отримали поранення.

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