На східній лінії фронту Росія чинить сильний тиск на українських захисників у спробі загарбати наші землі. Зокрема, ворог гатить по українських позиціях з артилерії, намагаючись виснажити ресурси захисників.

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Росіяни мають більше боєприпасів

Кремль хоче змусити українців зміцнити оборону на Сході, відволікаючи їх від контрнаступу на Півдні.

У нас вже кілька тижнів тривають дуже потужні бої,

– зазначив командир, який пройшов підготовку в США, Семен Солатенко.

Журналісти розповіли, що всю ніч, яка передувала інтерв'ю, командир та його військові з бригади імені Богуна не спали, відбиваючи чергову російську атаку.

"Вони переважають за чисельністю та озброєнням. Російські війська мають майже в 10 разів більше боєприпасів", – зазначили у CBS News.

Також окупанти переважають захисників за кількістю безпілотників.

"Це величезна проблема. Але ми воюємо... У нас немає іншого вибору. Ми тримаємо оборону", – зазначив військовий.

Попри це все, захисникам знову вдалося відбити атаку та відправити російських солдатів у зворотному напрямку.

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Касетні боєприпаси змінюють ситуацію

За словами журналістів, єдине, що змінило ситуацію вздовж лінії фронту на Сході, – це касетні боєприпаси, які постачають США. Адміністрація Байдена погодилася відправити цю зброю на початку літа, оскільки нестача снарядів загрожувала контрнаступу України.

Командир артилерійського підрозділу бригади Богуна з позивним "Музикант" розповів, що касетні боєприпаси дають його військам вирішальну перевагу – за відсутності повітряної підтримки вони дозволяють захисникам швидко зачищати територію, оскільки один такий снаряд може вражати велику площу.

За словами військових Сил оборони, відсоток невдач, тобто кількість бомб, що не вибухнули, був дуже низьким. Касетні боєприпаси, які надають США, є майже на 100% ефективними.

Зверніть увагу! Росія також використовує касетні бомби під час свого вторгнення. Проте, за словами американських посадовців, загарбники мають старіші версії з вищим відсотком невдач.