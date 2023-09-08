Кассетные боеприпасы уже были в Украине и хорошо зарекомендовали себя на фронте. Украинским военным они помогают эффективно и масштабно уничтожать врага. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Кассетные снаряды помогут

На фоне приезда в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена в издании The New York Times сообщили, что кроме уже объявленного пакета помощи на 600 миллионов долларов Соединенные Штаты передадут Украине вторую партию кассетных снарядов для того, чтобы сохранить динамику наступления на Юге.

Это не панацея, но эти боеприпасы оказывают существенное влияние на ход боевых действий непосредственно на линии фронта. Тогда мы могли бы доставать русские войска в районах сосредоточения, там где они держат свои резервы,

– заметил Олег Жданов.

Кассетные боеприпасы значительно усиливают возможность наших войск поражать противника и наносить ему большее количество потерь.

Кассетные снаряды

Это боеприпасы, ракеты или бомбы, состоящие из открывающихся в воздухе контейнеров, разбрасывающих много малокалиберных бомб на большой территории. После рассыпания субмуниц подразделительные заряды активируются и взрываются независимо друг от друга, создавая широкую зону эффективного впечатления.

Субмуниции, содержащиеся в кассетных снарядах, могут быть разного типа, например противотанковые стрелы, фугасные заряды, мины или другие элементы в зависимости от назначения снаряда.

Олег Жданов о кассетных боеприпасах: смотреть видео

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