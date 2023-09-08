Касетні боєприпаси уже були в Україні та добре зарекомендували себе на фронті. Українським військовим вони допомагають ефективно та масштабно нищити ворога. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Касетні снаряди допоможуть

На тлі приїзду до України держсекретаря США Ентоні Блінкена у виданні The New York Times повідомили, що окрім вже оголошеного пакету допомоги на 600 мільйонів доларів, Сполучені Штати передадуть Україні другу партію касетних снарядів для того, аби зберегти динаміку наступу на Півдні.

Це не панацея, але ці боєприпаси дуже суттєво впливають на хід бойових дій безпосередньо на лінії фронту. Тоді ми б могли діставати російські війська в районах зосередження, там де вони тримають свої резерви,

– зауважив Олег Жданов.

Касетні боєприпаси значно посилюють можливість наших військ вражати противника та завдавати йому більшої кількості втрат.

Касетні снаряди

Це боєприпаси, ракети або бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі і розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Після розсипання субмуніцій підроздільні заряди активуються і вибухають незалежно один від одного, створюючи широку зону ефективного враження.

Субмуніції, що містяться у касетних снарядах, можуть бути різного типу, наприклад, протитанкові стріли, фугасні заряди, міни або інші елементи, залежно від призначення снаряда.

Олег Жданов про касетні боєприпаси: дивитись відео

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