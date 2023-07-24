Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, касетні боєприпаси дуже важливі для ЗСУ.

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Чому касетні снаряди важливі для ЗСУ

Мусієнко зазначив, що зокрема на Куп'янському напрямку касетні боєприпаси потрібні, щоб відбивати атаки росіян, які застосовують свою піхоту.

У районі Бахмута зосереджено дуже багато ворожих підрозділів, до прикладу, "Шторм-Z". Вони намагаються застосовувати свої піхотні роти, тому їх важливо знищувати.

На Півдні ситуація дещо складніша. З одного боку, зрозуміло, які цілі переслідуються. Мовиться про знищення лінії оборони ворога, однак це складніше.

Якщо ми говоримо, наприклад, про окопи чи бліндажі, які не зміцнені, то касетні снаряди себе надзвичайно добре показують. Вони знищують великі угрупування ворога і мають серйозний результат. Щодо важкої бронетехніки, танків чи артилерії, то вони мають менший ефект. Або важкодоступні місця чи добре укріплені позиції окупанта,

– пояснив він.

Мусієнко про касетні снаряди: дивіться відео

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