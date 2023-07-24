Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, кассетные боеприпасы очень важны для ВСУ.

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Почему кассетные снаряды важны для ВСУ

Мусиенко отметил, что в частности на Купянском направлении кассетные боеприпасы нужны, чтобы отражать атаки россиян, которые применяют свою пехоту.

В районе Бахмута сосредоточено огромное количество вражеских подразделений, к примеру, "Шторм-Z". Они пытаются применять свои пехотные роты, поэтому их важно уничтожать.

На Юге ситуация несколько сложнее. С одной стороны, очевидно, какие цели преследуются. Речь идет об уничтожении линии обороны врага, однако это сложнее.

Если мы говорим, например, об окопах или блиндажах, которые не укреплены, то кассетные снаряды себя очень хорошо показывают. Они уничтожают обширные группировки врага и имеют серьезный результат. Что касается тяжелой бронетехники, танков или артиллерии, то они оказывают меньший эффект. Или труднодоступные места, или хорошо укрепленные позиции оккупанта,

– объяснил он.

Мусиенко о кассетных снарядах: смотрите видео

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