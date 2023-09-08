Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону. Сабріна Сінгх зазначила, що це протитанкові снаряди, які будуть дуже ефективно використовуватися на полі бою.

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Снаряди прибудуть вже восени

Представниця Пентагону наголосила, що багато військових у всьому світі використовують збіднений уран. Ці снаряди призначені для пробивання танків.

До речі, у Пентагоні переконані, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам. Їх використовуватимуть для Abrams. Снаряди зі збідненим ураном допоможуть Силам оборони захистити свою територію.

Я дозволила б українцям оголосити, коли ці снаряди прибудуть. Ми очікуємо, що танки прибудуть в Україну десь восени, але не можу сказати більше конкретики,

– заявила Сінгх.

Зверніть увагу! Заступниця речника Пентагону спростувала заяви російських офіційних осіб про нібито "небезпечність" цих снарядів для здоров'я. Зазначила, немає доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що не було жодного збільшення випадків лейкемії чи інших видів раку, які були встановлені після будь-якого впливу урану. Навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що немає жодного доведеного зв'язку між впливом збідненого урану та збільшенням раку.

Зауважимо, що снаряди зі збідненим снарядом США нададуть Україні вперше. Вони ввійшли до нового пакету військової допомоги, який Пентагон оголосив 6 вересня.

Головні характеристики танків Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Україна може отримати перші 10 Abrams уже у вересні