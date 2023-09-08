Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона. Сабрина Сингх отметила, что это противотанковые снаряды, которые будут эффективно использоваться на поле боя.

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​Снаряды прибудут уже осенью

Представительница Пентагона подчеркнула, что многие военные во всем мире используют обедненный уран. Эти снаряды предназначены для пробивания танков.

Кстати, в Пентагоне уверены, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам. Их будут использовать для Abrams. Снаряды с обедненным ураном помогут Силам обороны защитить свою территорию.

Я бы позволила украинцам объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы ожидаем, что танки прибудут в Украину где-то осенью, но не могу сказать больше конкретики,

– заявила Сингх.