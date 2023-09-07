Про це під час брифінгу розповіла заступниця прессекретаря Міністерства оборони Сабріна Сінгх. Вона зазначила, що цей пакет значно посилить наступальні та оборонні можливості України, передає 24 Канал.

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Що увійшло до нового пакета допомоги США

Сінгх зауважила, що черговий пакет військової допомоги покликаний забезпечити всім необхідним нашу армію для продовження ведення війни проти російського агресора.

Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості,

– наголосила вона.

Згодом у міністерстві оборони США оприлюднили список, що саме ввійде у військову допомогу для нашої держави.

Сполучені Штати планують передати такі види озброєння:

обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 105 міліметрів;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії ворожим РЕБ;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для навчання й технічного обслуговування.

У Пентагоні також зазначили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити нашу армію можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки. Цей пакет надали через Ініціативу сприяння безпеці України.

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