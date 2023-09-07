Об этом на брифинге рассказала заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Сабрина Сингх. Она отметила, что этот пакет значительно усилит наступательные и оборонные возможности Украины, передает 24 Канал.
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Что вошло в новый пакет помощи США
Сингх отметила, что очередной пакет военной помощи призван обеспечить всем необходимым нашу армию для продолжения войны против российского агрессора.
Этот пакет включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности,
– подчеркнула она.
Впоследствии в Министерстве обороны США обнародовали список того, что войдет в военную помощь для нашего государства.
Соединенные Штаты планируют передать такие виды вооружения:
- оборудование для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров;
- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия вражеским комплексам РЭБ;
- подрывные боеприпасы для удаления помех;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для обучения и технического обслуживания.
В Пентагоне также отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить нашу армию возможностями для удовлетворения ее непосредственных нужд на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности. Этот пакет был предоставлен через Инициативу содействия безопасности Украины.
США объявили о помощи Украине на миллиард долларов
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 6 сентября объявил о выделении более 1 миллиарда долларов в помощь Украине. По его словам, часть этого пакета будет содержать важные позиции, которые помогут в разминировании территорий нашим защитникам.
- Кроме того, в пакете содержится оружие, которое должно усилить противовоздушную оборону нашего государства. Наконец, более 300 миллионов долларов пойдут на восстановление критических сфер на освобожденных территориях.
- Также Украина впервые получит от США боеприпасы с обедненным ураном. К тому же в пакете содержится более 3 миллионов патронов для наших солдат.