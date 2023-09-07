Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что этот визит Блинкена многое объяснил. В первую очередь госсекретарь США отметил хороший прогресс контрнаступления ВСУ. Это прекрасный ответ недовольным, рассказывающим о "медленном наступлении".

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Какие результаты визита Блинкена

Как отметил Тизенгаузен, визит Блинкена состоялся в преддверии формирования бюджета в США на следующий год. Госсекретарю нужно понимать планы Украины на 2024 год, чтобы заложить соответствующую поддержку.

Соединенные Штаты должны понять, как мы будем развивать контрнаступление. Будет ли еще масштабная часть этого года или несколько волн в следующем. Зачем? Чтобы рассчитать, сколько и какое оружие нужно в этих волнах и заложить соответствующие пункты на следующий год. В прошлом году в этот период Блинкен тоже здесь был,

– заметил Тизенгаузен.

Визит Блинкена также четко демонстрирует международным партнерам, что дальнейшая поддержка будет железно на должном уровне, пока Украина не победит. Это интересно наблюдать на фоне разных сомнительных материалов в западной прессе, где летом распространяли "зрадофильские" и пророссийские материалы. Очевидно, что все это оплатила Россия.

Смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

Не секрет, что параллельно в Киев приехала премьер Дании Мэтте Фредериксен. Очевидно, что они будут обсуждать детали передачи и других процессов, связанных с истребителями F-16. Детализация по авиации – очень хороший сигнал для Украины.

Визит Блинкена в Киев: коротко