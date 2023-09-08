Владимир Зеленский во время выступления на форуме YES рассказал, как отвечает на вопрос о контрнаступлении Вооруженных Стл. Он отмечает, что этот вопрос – не для сравнения, передает 24 Канал.
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Где мы были в начале войны
Президент Украины сказал, что нельзя сравнивать, на сколько продвинулись наши воины и то, где "мы были вчера".
Сравните, где мы были в начале войны,
– призвал он.
Также он поделился, как отвечает партнерам на тот же вопрос. По словам президента, он отвечает, что "контрнаступление движется быстрее, чем новые санкционные пакеты".
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Президент Украины встретился с бойцами Вооруженных Сил на одном из южных участков фронта. Собственно, Владимир Зеленский поехал на направление, где идет контрнаступление наших защитников. Отметим, что именно 71-я отдельная егерская бригада принимает участие в освобождении украинской земли в этом регионе в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
- Оккупанты продолжают атакующие действия в районе Новоегоровки Сватовского района Луганской области. Они даже бросают свои танки Т-90М "Прорыв", чтобы оккупировать господствующую высоту вблизи этого населенного пункта. Пока держится хорошая теплая погода, враг пытается привлечь все свои резервы, чтобы войти в зимний сезон на выгодных позициях.
- Украинские военные продолжают освобождать родные земли из-под оккупации. В Пентагоне действия ВСУ на поле боя считают чрезвычайно эффективными. Соответствующее мнение озвучила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх. По ее словам, Пентагон положительно оценивает использование западного вооружения нашими военными.