Глава держави не хоче думати про довгу війну, проте саме до цього він і готується. Про це український лідер розповів в інтерв'ю виданню The Economist.
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Треба бути готовим до тривалої війни
За словами президента, війна, яку розв'язав Кремль, може завершитися не скоро.
Я повинен бути готовий, моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий,
– зауважив Зеленський.
За 3 місяці контрнаступу Україна досягла невеликого прогресу вздовж надзвичайно важливої південної осі в Запорізькій області. Там Сили оборони намагаються розірвати "сухопутний міст" загарбників з Росії до Криму.
Західним лідерам цікаво, скільки часу це займе й чи вдасться це зробити. Проте вони досі обіцяють, що стоятимуть з Україною "стільки, скільки буде потрібно". Водночас український лідер помітив зміну настроїв серед деяких своїх партнерів.
"У мене є інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі (коли вони кажуть – 24 Канал): "Ми завжди будемо з вами". Але я бачу, що він чи вона не тут, не з нами", – пояснив глава держави.
Деякі партнери можуть сприйняти не надто стрімку швидкість контрнаступу як привід для того, щоб примусити Україну до переговорів з Росією. Проте, за словами президента, "це поганий момент, оскільки Путін бачить те ж саме".
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Путін хоче виснажити Україну
Не зумівши швидко підкорити Україну, Путін, схоже, прагне виснажити нашу державу і рішучість її партнерів продовжувати фінансувати та постачати зброю Силам оборони.
Кремлівський диктатор хоче перетворити Україну на дисфункціональну, знелюднілу державу, біженці з якої створюють проблеми в Європі. Проте Зеленський каже, що Росія сама є крихкою.
Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що неважливо, що його підтримують 60% чи 70% (росіян – 24 Канал). Ні, програє його економіка,
– вважає президент.
У міру того, як Україна посилюватиме свої удари всередині Росії, громадяни країни-терористки почнуть ставити незручні запитання про нездатність армії захистити їх. Адже, за словами українського лідера, "наші безпілотники будуть приземлятися".