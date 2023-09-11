Глава государства не хочет думать о долгой войне, однако именно к этому он готовится. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Economist.
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Надо быть готовым к продолжительной войне
По словам президента, война, развязанная Кремлем, может завершиться не скоро.
Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов,
– заметил Зеленский.
За три месяца контрнаступления Украина достигла небольшого прогресса вдоль чрезвычайно важной южной оси в Запорожской области. Там Силы обороны пытаются разорвать "сухопутный мост" захватчиков из России в Крым.
Западным лидерам интересно, сколько времени это займет и удастся ли это сделать. Однако они до сих пор обещают, что будут стоять с Украиной "столько, сколько потребуется". В то же время, украинский лидер заметил смену настроений среди некоторых своих партнеров.
"У меня есть интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят – 24 Канал): "Мы всегда будем с вами". Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", – пояснил глава государства.
Некоторые партнеры могут воспринять не слишком стремительную скорость контрнаступления как повод для того, чтобы принудить Украину к переговорам с Россией. Однако, по словам президента, "это плохой момент, поскольку Путин видит то же".
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Путин хочет истощить Украину
Не сумев быстро покорить Украину, Путин, похоже, стремится истощить наше государство и решительность его партнеров продолжать финансировать и поставлять оружие Силам обороны.
Кремлевский диктатор хочет превратить Украину в дисфункциональное, обезлюдевшее государство, беженцы из которого создают проблемы в Европе. Однако Зеленский говорит, что Россия – сама хрупкая.
Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% (россиян – 24 канал). Нет, проигрывает его экономика,
– считает президент.
По мере того как Украина будет усиливать свои удары внутри России, граждане страны-террориста начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии защитить их. Ведь, по словам украинского лидера, "наши беспилотники будут приземляться".