Глава государства не хочет думать о долгой войне, однако именно к этому он готовится. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Economist.

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Надо быть готовым к продолжительной войне

По словам президента, война, развязанная Кремлем, может завершиться не скоро.

Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов,

– заметил Зеленский.

За три месяца контрнаступления Украина достигла небольшого прогресса вдоль чрезвычайно важной южной оси в Запорожской области. Там Силы обороны пытаются разорвать "сухопутный мост" захватчиков из России в Крым.

Западным лидерам интересно, сколько времени это займет и удастся ли это сделать. Однако они до сих пор обещают, что будут стоять с Украиной "столько, сколько потребуется". В то же время, украинский лидер заметил смену настроений среди некоторых своих партнеров.

"У меня есть интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят – 24 Канал): "Мы всегда будем с вами". Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", – пояснил глава государства.

Некоторые партнеры могут воспринять не слишком стремительную скорость контрнаступления как повод для того, чтобы принудить Украину к переговорам с Россией. Однако, по словам президента, "это плохой момент, поскольку Путин видит то же".

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Путин хочет истощить Украину

Не сумев быстро покорить Украину, Путин, похоже, стремится истощить наше государство и решительность его партнеров продолжать финансировать и поставлять оружие Силам обороны.

Кремлевский диктатор хочет превратить Украину в дисфункциональное, обезлюдевшее государство, беженцы из которого создают проблемы в Европе. Однако Зеленский говорит, что Россия – сама хрупкая.

Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% (россиян – 24 канал). Нет, проигрывает его экономика,

– считает президент.

По мере того как Украина будет усиливать свои удары внутри России, граждане страны-террориста начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии защитить их. Ведь, по словам украинского лидера, "наши беспилотники будут приземляться".

Любопытно! Власть российского президента была ослаблена июньским мятежом предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, впоследствии убитого. По мнению главы государства, она будет ослаблена и дальше.