Глава держави зазначив, що сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Для удару вони використали ПТРК, повідомляє 24 Канал.
Цікаво У США ще занадто багато російських шпигунів, – директор ФБР
Президент розповів про ситуацію на фронті
Зеленський розповів, що за минулі 7 днів є просування вперед.
На таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух. Куп'янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Марʼїнка – ми там тримаємо позиції. Дякую всім воїнам, які це забезпечують!
– наголосив український лідер.
Він додав, що кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною.
"Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам'ятати", – підкреслив президент.
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