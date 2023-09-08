Україна платить за повернення своїх територій найвищу ціну, і просить у союзників одного – дати їй необхідну зброю для видворення ворога. Про це глава держави нагадав на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії під час звернення до учасників Форуму у п'ятницю, 8 вересня, передає 24 Канал.

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Дайте нам те, що потрібно, а не те, що у вас є

Під час виступу Зеленський прокоментував втрати на фронті.

Ми їдемо на авто, зі швидкістю 500 кілометрів на годину і тому це так небезпечно, тому у нас такі втрати,

– заявив президент.

Він нагадав, що звільнення кожного сантиметру нашої землі з-під чоботів загарбників дається великою ціною. І справа не в грошах. Йдеться про реальні людські життя. Життя українців.

Україна потребує зброї, аби раз і назавжди видворити зі своєї землі країну-агресорку. Зокрема, президент нагадав за панування росіян в небі, і про те, що, аби покласти йому край українцям потрібні винищувачі.

Працюємо над цим. Вчора була розмова із премʼєром Британії,

– наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Україні не треба давати зброю, яка просто є в союзників, треба давати саме ту, що їй потрібна. Він нагадав, що є цілий список того озброєння, яке наші військові потребують у першу чергу.

Після всього цього деякі лідери з Європи кажуть "Після завершення війни ви, пане Зеленський, можете працювати в будь якій країні, бо ви знаєте про нас і нашу зброю більше за будь кого з нас!

– пожартував президент.

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