На Западе слышно немало нареканий, что украинское контрнаступление происходит медленнее и сложнее, чем предполагалось. Президент Зеленский объяснил, чего не стоит ожидать от наступательных действий Украины, и в то же время – в чем их важность.

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Горькая свобода

Президент отметил, что ошибаются те, кто считает контрнаступление полуторачасовым фильмом, у которого обязательно будет счастливый финал. Украинское наступление может завершиться только победой. Однако победа – это не о счастье.

Глава государства отметил, что говорить о счастливом конце невозможно на фоне потерь, которые несет Украина. За каждый освобожденный от врага клочок земли она платит высокую цену – жизнями своих сыновей и дочерей.

Поэтому финал контрнаступления не счастье, а деоккупация наших земель.

Война в Украине – общая

По словам Зеленского, союзники должны понять, что Украина платит высокую цену не только за собственную свободу. Успешное контрнаступление и победа – это гарантия безопасности для мира, в частности, стран Балтии. Это исключение возможности для реализации кремлевского дерзкого плана по восстановлению Советского Союза.

Глава государства подчеркнул, что победа возможна только в единстве. Люди на Западе должны признать, что эта война общая, за общие ценности.

Мы платим высокую цену, это правда. Я не хочу повторять эти слова, все знают эти слова. Но все должны не только это знать. Люди на Западе должны это чувствовать. И у них есть выбор. Они могут это почувствовать, когда их семьи будут под настоящей угрозой. Или они этого хотят? Действительно хотят попробовать? Я не рекомендую,

– сказал украинский лидер.

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