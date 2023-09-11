На Западе слышно немало нареканий, что украинское контрнаступление происходит медленнее и сложнее, чем предполагалось. Президент Зеленский объяснил, чего не стоит ожидать от наступательных действий Украины, и в то же время – в чем их важность.
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Горькая свобода
Президент отметил, что ошибаются те, кто считает контрнаступление полуторачасовым фильмом, у которого обязательно будет счастливый финал. Украинское наступление может завершиться только победой. Однако победа – это не о счастье.
Глава государства отметил, что говорить о счастливом конце невозможно на фоне потерь, которые несет Украина. За каждый освобожденный от врага клочок земли она платит высокую цену – жизнями своих сыновей и дочерей.
Поэтому финал контрнаступления не счастье, а деоккупация наших земель.
Война в Украине – общая
По словам Зеленского, союзники должны понять, что Украина платит высокую цену не только за собственную свободу. Успешное контрнаступление и победа – это гарантия безопасности для мира, в частности, стран Балтии. Это исключение возможности для реализации кремлевского дерзкого плана по восстановлению Советского Союза.
Глава государства подчеркнул, что победа возможна только в единстве. Люди на Западе должны признать, что эта война общая, за общие ценности.
Мы платим высокую цену, это правда. Я не хочу повторять эти слова, все знают эти слова. Но все должны не только это знать. Люди на Западе должны это чувствовать. И у них есть выбор. Они могут это почувствовать, когда их семьи будут под настоящей угрозой. Или они этого хотят? Действительно хотят попробовать? Я не рекомендую,
– сказал украинский лидер.
Зеленский о контрнаступлении ВСУ: последние новости
- Зеленский рассказал о "заготовке", которой он всегда отвечает на вопросы партнеров и журналистов о темпах контрнаступления. Президент говорит, что "оно двигается быстрее, чем новые санкционные пакеты".
- Также глава государства призвал союзников предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, а не то, которое у них просто где-то есть.
- Комментируя сроки завершения войны, Зеленский предположил, что она может завершиться и в 2023 году. Все зависит от успехов Украины на поле боя и поддержки международных партнеров. В то же время президент признал, что развязанный Кремлем конфликт может закончиться не скоро. Украинский лидер подчеркнул, что его команда должна быть готова к длительному противостоянию.