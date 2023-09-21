Несмотря скрытую мобилизацию в России Кремлю не удалось остановить продвижение Вооруженных Сил. Однако у них было достаточно времени на строительство многослойных укреплений.

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Россия теряет контроль

За год с начала объявленной Путиным мобилизации Украина смогла вернуть под собственный контроль более 8762 квадратных километров ранее оккупированных земель. В то же время, за тот же период оккупантам удалось захватить в 12 раз меньше – 731 квадратный километр.

Больше территорий Украине удалось отвоевать на правобережной части Херсонской области во время наступления в ноябре 2022 года. Это было менее чем через два месяца после объявления Москвой мобилизации. Россияне отступили с земель общей площадью 5750 квадратных километров.

После этого ВСУ начали боевые действия в Запорожском направлении, однако россияне уже успели там построить оборону. За год Украина освободила 120 квадратных километров, а оккупанты же захватили там 86 квадратных километров.

В районе села Большая Новоселка Донецкой области ВСУ взяли под контроль 220 километров квадратных земель, в то время как Москва оккупировала 80. Больше всего Россия сосредоточилась на Донецком направлении, где ей удалось оккупировать 140 квадратных километров. Самой большой "победой" Кремля за год стал Бахмут – на этом направлении оккупанты за год захватили 420 квадратных километров.

Значительные успехи у Вооруженных сил были севернее Бахмута – на линии столкновения от Лисичанска до Купянска. Там украинцы уволили 2660 квадратных километров.

Контрнаступление ВСУ продолжается