Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу о ситуации на Юге Украины и возможностях наших защитников на этом направлении.

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"Выйти на Северное Поазовье – предпосылки есть, это вполне возможно. Есть еще добрых два месяца, пока сухая почва, по которой может двигаться техника", – отметил Черник.

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Когда ВСУ обрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым. А уничтожив еще и Керченский мост, оккупированный остров окажется в изоляции – месяца ракетных обстрелов будет достаточно для его освобождения.

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Продолжится ли наступление ВСУ зимой

"Мы теперь бьемся не в зоне твердого покрытия, мы ведем классическую войну образца Первой / Второй мировой войны – в поле", – сказал Черник.

Именно поэтому зимой вряд ли будет продвижение – лишь контрбатарейная борьба.

Контрбатарейная борьба – это комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по уничтожению или подавлению огневых подразделений и пунктов управления противника.

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