Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, продолжится ли наступление ВСУ во время холодов.
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"Зимой никто никуда не будет двигаться – будет бесконечное контрбатарейное противоборство, как и прошлой зимой", – констатировал Черник.
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Именно поэтому важно успеть как можно больше в течение осени. Однако далеко не все зависит от украинских военных – влияет также их оснащение. Возможно, США примут окончательное решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS, которые поспособствуют нашему наступлению.
Крым можно освободить раньше, чем Донбасс
Как известно, оккупированный остров можно вернуть, даже не заходя туда. Для этого достаточно уничтожить Керченский мост и в течение месяца перемалывать оккупантов дальнобойными ракетами.
С Донбассом все гораздо сложнее. Это колоссальная городская конгломерация, расположенная на возвышенности. Кроме того, россияне успели мощно укрепиться с 2022 года, а на значительной территории и с 2014-го.
Как это нам проходить – класть 300 тысяч человек? Будем трезвыми и объективными,
– отметил Черник.
По его словам, можно засыпать все тяжелыми бомбами в большом количестве, но для этого их нужно иметь.
Ситуация на Востоке: последние новости
- Украинские военные освободили Андреевку и Клещеевку в Донецкой области. Возвращение этих сел открыло путь к южным флангам Бахмута и значительно улучшило тактическое положение защитников.
- Несмотря на безумные потери, российские оккупанты пытаются удержать город-крепость любой ценой. Бахмут стал важным для неприятеля в политическом смысле.
- В то же время Силы обороны Украины могут начать освобождение Донбасса не с Бахмута, потому что он лежит в низине. Значительно оптимальнее двигаться по высотам к Горловке.