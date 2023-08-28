Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу о ситуации на Востоке. По его словам, Бахмут лежит в низине, а потому двигаться по этому городу стратегически невыгодно.
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"Донбасс будем освобождать точно не с Бахмута, потому что это очень сложно и неблагодарно", – констатировал Свитан.
Оптимальнее двигаться по высотам. Как раз от Бахмута пролегает гряда в сторону Горловки. Этот город расположен на возвышении почти 300 метров над уровнем моря.
Освобождение Донбасса может начаться с Горловки / Скриншот DeepStateMap
Что дальше
Когда украинские защитники освободят Горловку, будет удобно выстроить линию обороны на ее высотах.
"[Можно] базироваться и ждать уже весеннего наступления украинских войск на Луганск для отсечения Донбасса. Весь Донецко-Луганский фронт нужно перевести в оборону", – отметил Свитан.
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Что происходит на Востоке: последние новости
- Как известно, на День Государственного флага украинские защитники установили наш флаг на одном из терриконов возле Горловки. Это стало напоминанием всем, кто остался на оккупированной территории, что Донетчина обязательно вернется домой – в Украину.
- В течение прошлой недели украинские военные продвинулись в Клещиевке и Андреевке. Освобождение этих двух сел откроет путь к южному въезду в Бахмут.
- Учитывая успехи ВСУ возле Бахмута, российские оккупанты стремятся оттянуть наши силы на другие направления. Так, на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил около 110 тысяч военных.