Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он добавил, что сейчас украинские бойцы двигаются от Бахмута с севера на юг в направлении Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки. Высоты там примерно 200 метров.

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"Общее движение идет на Горловку, а там уже 300 метров превышения. Это одна из основных высот, которая контролирует ближайшие несколько десятков, а то и около сотни километров", – сказал военный эксперт.

Сердце Донбасса

С Горловских высот можно будет двигаться в сторону Бахмута, только по другой гряде, на Попасную. Это поможет отрезать Соледарско-Бахмутскую группировку. Из Горловки можно двигаться на Дебальцево, Ясиноватую, Макеевку, Донецк.

Гряда – цепочка однородных предметов, вытянутый подъем.

"А вот дальше куда из Горловки будем двигаться – зависит от замысла главнокомандующего. Сердце Донбасса – это Горловка, Донецк", – отметил Свитан.

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