Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він додав, що зараз українські бійці рухаються від Бахмута з півночі на південь у напрямку Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. Висоти там приблизно 200 метрів.

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"Загальний рух іде на Горлівку, а там вже 300 метрів перевищення. Це одна з основних висот, яка контролює найближчі декілька десятків, а то й під сотню кілометрів", – мовив військовий експерт.

Серце Донбасу

З Горлівських висот можна буде рухатися у бік Бахмута тільки по іншій гряді на Попасну. Це допоможе відрізати Соледарсько-Бахмутське угрупування. З Горлівки можна рухатися на Дебальцеве, Ясинувата, Макіївку, Донецьк.

Гряда – ланцюжок однорідних предметів, витягнуте піднесення.

"А от далі куди з Горлівки будемо рухатися залежить від задуму головнокомандувача. Серце Донбасу – це Горлівка, Донецьк", – зазначив Світан.

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