Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що Збройні Сили України повернулися до тактики, де бойові завдання виконують маленькі тактичні групи під прикриттям техніки та зброї.

До теми Просування йде важко: військовий сказав, яка техніка зараз вкрай необхідна ЗСУ

"Це, якщо вас навчили їздити на авто, але авто не дали. Що ви будете робити – підете пішки. Іншого варіанту немає. Хочете швидше, якісніше – дайте літаки, ATACMS і станцюємо вальс з кількома групами", – заявив військовий експерт.

Однак нині українським армійцям доводиться застосовувати старий "дідівський" метод, яким користувалися ще сотню років тому – окопну війну. У такому режимі Україна воює від початку російсько-української війни.

"А те, що навчили нас воювати з літаками та ракетами – дуже дякуємо. Ми чекаємо на літаки, ракети", – зауважив Світан.

Чому українська армія змінила тактику під час контрнаступу: дивіться відео

Як ЗСУ можуть вибити росіян

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти набудували навколо міста 3 – 4 лінії оборони та звели ледь не підземні міста, поки ЗСУ чекали на техніку від Заходу. Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що росіянам дали час закопатися. А, мовляв, після того союзники вирішили надати Україні техніку.

9 місяців дали "народити" росіянам систему оборони. Єдиний механізм знищення таких систем – оточення, напівоточення оперативне. Далекобійні системи ураження. Не будемо ми своїми хлопцями ризикувати,

– сказав льотчик-інструктор.

Після оточення та перекриття постачання, у будь-якого підрозділу ворога залишиться запасу лише на тиждень чи два – у росіян не буде снарядів.

"Є механізми, вони будуть використовуватися – тактичні, оперативні прийоми. Проблем великих немає. Треба багато часу для виконання завдань", – наголосив Роман Світан.

Контрнаступ ЗСУ: що пишуть на Заході