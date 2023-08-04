Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що Збройні Сили України повернулися до тактики, де бойові завдання виконують маленькі тактичні групи під прикриттям техніки та зброї.
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"Це, якщо вас навчили їздити на авто, але авто не дали. Що ви будете робити – підете пішки. Іншого варіанту немає. Хочете швидше, якісніше – дайте літаки, ATACMS і станцюємо вальс з кількома групами", – заявив військовий експерт.
Однак нині українським армійцям доводиться застосовувати старий "дідівський" метод, яким користувалися ще сотню років тому – окопну війну. У такому режимі Україна воює від початку російсько-української війни.
"А те, що навчили нас воювати з літаками та ракетами – дуже дякуємо. Ми чекаємо на літаки, ракети", – зауважив Світан.
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Як ЗСУ можуть вибити росіян
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти набудували навколо міста 3 – 4 лінії оборони та звели ледь не підземні міста, поки ЗСУ чекали на техніку від Заходу. Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що росіянам дали час закопатися. А, мовляв, після того союзники вирішили надати Україні техніку.
9 місяців дали "народити" росіянам систему оборони. Єдиний механізм знищення таких систем – оточення, напівоточення оперативне. Далекобійні системи ураження. Не будемо ми своїми хлопцями ризикувати,
– сказав льотчик-інструктор.
Після оточення та перекриття постачання, у будь-якого підрозділу ворога залишиться запасу лише на тиждень чи два – у росіян не буде снарядів.
"Є механізми, вони будуть використовуватися – тактичні, оперативні прийоми. Проблем великих немає. Треба багато часу для виконання завдань", – наголосив Роман Світан.
Контрнаступ ЗСУ: що пишуть на Заході
- The New York Times пише, що західні партнери занепокоєні, що ЗСУ повернулися до старої тактики. Адже, мовляв, це потребує швидкого витрачання боєприпасів.
- The Washington Post вважають, що на фронті "ознак значного прориву поки немає". Мовляв, головна лінія оборони російських окупантів залишається ще попереду. Журналісти зазначають, що українські захисники хочуть просунутися на Південь, а також перервати сухопутний коридор росіян до Криму.
- Британська розвідка припустила, що швидкому контрнаступу ЗСУ заважає рослинність, яка виростає на українських полях. Зарослі допомагають росіянам замаскувати їхні оборонні позиції та ускладнює очищення мінних полів.