Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Зокрема він відреагував на закиди західних експертів про повільні темпи просування української армії, зазначивши, що військову операцію, яка за прогнозами дає 5% втрат, американці навіть не починали б.

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"Коли вони кажуть про наші темпи просування, забувають, що у нас немає домінування у повітрі. Звісно, якби F-16 відпрацювали по ворожих позиціях, – ми б парадним маршем зайшли на окуповані території", – мовив військовий.

Рух Сил оборони стримують також фортифікаційні споруди росіян та щільно заміновані поля. Під обстрілами розмінувати території неможливо: і сапери, і техніка - мішень для ворога.

Як захисники прокладають собі шлях через міни

Аби розчистити територію від мін, українці використовують так звану "Тропу", – це ящик, з якого вистрілює дріт довжиною 50 метрів. Цей дріт детонує і детонують міни поруч. Утім навіть таких засобів ЗСУ не мають у достатній кількості.

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"Ще одна деталь, якщо натівська "Тропа" важить близько 30 кілограмів, то радянська 70 – 80 кілограмів. А у нас поле прострілюється, і, щоб вийти на бойове зіткнення з ворогом, ми кидаємо машини за чотири – сім кілометрів, а далі йдемо пішки. Якщо ще тягнути такий ящик – це важкувато", – додав військовослужбовець.

Хто домінує у повітрі – домінує і на землі

Сучасна війна – авіація. Це дрони на тактичному рівні, і літаки – на стратегічному. Це саме те, чого бракує українським воїнам, аби їх наступ перестав здаватись повільним так званим "експертам".

"Нині у нас є літаки, але це МІГ та СУ, і навіть їх недостатньо. Сучасні літаки типу F-16, не кажучи вже про F-35, кардинально б змінили ситуацію. Хто домінує у повітрі, той диктує свої правила на землі", – наголосив Кирило Сазонов.

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