У п'ятницю, 4 серпня, Володимир Зеленський відзвітував про чергову Ставку, що тривала близько трьох годин. Як зазначив глава нашої держави, засідання було напруженим, оскільки багато тем потребувало уваги.

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Які теми було порушено

Ситуація на полі бою. Президент заслухав доповіді по усіх напрямках. Власне, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ та угрупування "Хортиця" Олександра Сирського та командувача угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського Тарнавський. Обговорення тривало навколо наступальних та оборонних операцій нашої армії, забезпечення вояків та логістики.

Президент заслухав доповіді по усіх напрямках. Власне, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ та угрупування "Хортиця" Олександра Сирського та командувача угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського Тарнавський. Обговорення тривало навколо наступальних та оборонних операцій нашої армії, забезпечення вояків та логістики. Відновлення зернового коридору. Зеленський заслухав доповіді Віцепрем'єра з відновлення України Олександра Кубракова, міністра МЗС Дмитра Кулеби, командувача військово-морських Сил ЗСУ Олексія Неїжпапи та представників розвідки. "Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", – йдеться у повідомленні.

Зеленський заслухав доповіді Віцепрем'єра з відновлення України Олександра Кубракова, міністра МЗС Дмитра Кулеби, командувача військово-морських Сил ЗСУ Олексія Неїжпапи та представників розвідки. "Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", – йдеться у повідомленні. Розвиток військово-промислового комплексу. Свою доповідь щодо цього питання озвучив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Власне, зрозуміло, що головне завдання зараз – максимально спрощувати процедури для українських оборонних підприємств, аби вони виготовляли більше зброї, а не "займалися паперами".

Окремо зазначимо, що на Ставці було порушено питання застосування високоточної зброї. Однак про що саме говорив Зеленський з генералами – невідомо.

Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені,

– наголосив президент.