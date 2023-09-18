Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, чи триватиме наступ ЗСУ під час холодів.

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"Узимку ніхто нікуди не рухатиметься – буде нескінченне контрбатарейне протиборство, як і минулої зими", – констатував Черник.

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Саме тому важливо встигнути якомога більше за осінь. Однак далеко не все залежить від українських військових – впливає також їхнє оснащення. Можливо, США таки ухвалять остаточне рішення про передання далекобійних ракет ATACMS, які посприяють нашому наступу.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

Крим можна звільнити раніше, ніж Донбас

Як відомо, окупований півострів можна повернути, навіть не заходячи туди. Для цього достатньо знищити Керченський міст і протягом місяця перемелювати окупантів далекобійними ракетами.

З Донбасом усе набагато складніше. Це колосальна міська конгломерація, розташована на височині. Крім того, росіяни встигли потужно укріпитися з 2022 року, а на значній території і з 2014-го.

Як це нам проходити – класти 300 тисяч люду? Будьмо тверезими і об'єктивними,

– зазначив Черник.

За його словами, можна засипати все важкими бомбами у великій кількості, але для цього їх потрібно мати.

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