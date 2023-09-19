Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу про ситуацію на Півдні України і можливості наших захисників на цьому напрямку.
До теми Росія готується до українського наступу на Токмак, – розвідка Британії
"Вийти на Північне Поазов'я – передумови є, це цілком можливо. Маємо ще добрих два місяці, доки сухий ґрунт, яким може рухатись техніка", – зазначив Черник.
Що дасть вихід ЗСУ на Азовське узбережжя: дивіться відео 24 Каналу
Коли ЗСУ обвалять південний плацдарм, вони матимуть змогу перерізати сухопутний коридор до Криму. А знищивши ще й Керченський міст, окупований півострів опиниться в ізоляції – місяця ракетних обстрілів буде достатньо для його звільнення.
Чи триватиме наступ ЗСУ взимку
"Ми тепер б'ємось не в зоні твердого покриття, ми ведемо класичну війну зразка Першої / Другої світової війни – у полі", – сказав Черник.
Саме тому взимку навряд чи буде якесь просування – лише контрбатарейна боротьба.
Що відбувається на Півдні України: останні новини
- Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть розірвати сухопутне сполучення між Кримом і Росією до зими. Передумовою цього став частковий прорив першої оборонної лінії ворога на Запоріжжі.
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що наші бійці можуть просуватись протягом усієї зими. Для цього потрібно вийти на піщані ґрунти, які гарно вбирають вологу та тримають гусеничну техніку.
- До слова, протягом останнього тижня українські військові звільнили понад п'ять квадратних кілометрів на Півдні. Тим часом російські окупанти продовжують зазнавати втрат.