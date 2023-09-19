Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу про ситуацію на Півдні України і можливості наших захисників на цьому напрямку.

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"Вийти на Північне Поазов'я – передумови є, це цілком можливо. Маємо ще добрих два місяці, доки сухий ґрунт, яким може рухатись техніка", – зазначив Черник.

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Коли ЗСУ обвалять південний плацдарм, вони матимуть змогу перерізати сухопутний коридор до Криму. А знищивши ще й Керченський міст, окупований півострів опиниться в ізоляції – місяця ракетних обстрілів буде достатньо для його звільнення.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

Чи триватиме наступ ЗСУ взимку

"Ми тепер б'ємось не в зоні твердого покриття, ми ведемо класичну війну зразка Першої / Другої світової війни – у полі", – сказав Черник.

Саме тому взимку навряд чи буде якесь просування – лише контрбатарейна боротьба.

Контрбатарейна боротьба – це комплекс організаційних, розвідувальних та вогневих заходів зі знищення або придушення вогневих підрозділів і пунктів управління противника.

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