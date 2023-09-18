Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в эфире телемарафона поделился деталями относительно украинского контрнаступления. Россияне в последние дни теряют больше техники и людей.
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Что сообщил спикер
Враг безуспешно пытается вернуть утраченные позиции в районах Работино и Вербового, но ВСУ удерживают инициативу и давят на россиян. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" за последнюю неделю освободили более 5 квадратных километров, а в общей сложности, с начала контрнаступления, – 262 квадратных километров,
– сказал Штупун.
За минувшие сутки, 17 сентября, общие потери врага на Таврическом направлении резко возросли и составили 313 человек, а до этого три дня подряд держались в районе 200 человек. Техники вчера враг потерял также больше, чем всегда – в полтора раза.
Наши защитники отминусовали 31 единицу техники оккупанта:
- 4 пушки;
- 1 средство ПВО;
- 3 единицы специальной техники.
Почему россияне несут больше потерь на Юге
Враг подтягивает резервы, и "мясные штурмы" дают о себе знать. Причем оккупанты тянут все что могут не только с временно оккупированных территорий, но и из России.
По словам Штупуна, в обороне сейчас стоят воздушно-десантные войска (которые Россия считает элитой своей армии) и фиксируется прибытие отрядов "Шторм" и "Шторм-Z", основу которых составляют бывшие заключенные. Штурмовиками Россия пытается прикрыть и усилить десантников. Впрочем, говорит спикер ОСГВ "Таврия", резервы врага тоже не вечны.
Информация о движении врага от партизан
Движение "Атеш" также сообщает о том, что захватчики перекидывают свои резервы на Запорожское направление через Мариуполь. Это, в частности, резервные танки и грузовики: "Уралы", "КамАЗы", а также Т-72. "Информация поможет Силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы. Мы видим все! Мариуполь – это Украина!" – говорят в "Атеш".