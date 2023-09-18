Силы обороны уничтожают врага и шаг за шагом деоккупируют родную землю. За эти сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений. Кстати, оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

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Кстати говоря, оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Продвижение на Мелитопольском и штурмы на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили ряд атак оккупантов в районе Клещеевки Донецкой области. Российские захватчики пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, впрочем, удачи не имели.

Враг нанес авиационный удар в районе Бахмута. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки.

За сутки наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки. На Запорожском направлении – атаки оккупационных войск в районе Работино.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Важно Пробито важное звено обороны и разбиты лучшие части врага, – Сырский о наступлении на Востоке

Потери России продолжают расти

В течение суток наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 ЗРК, 6 артиллерийских средств, 1 пункт управления оккупантов.