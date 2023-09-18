Сили оборони знищують ворога і крок за кроком деокупують рідну землю. Цієї доби на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень. До речі, окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки.

Зверніть увагу У них не було виходу, окрім того, щоб здатись: 3 ОШБр про взяття в полон командування 72 бригади

До речі, оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Просування на Мелітопольському та штурми на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили низку атак окупантів в районі Кліщіївки Донецької області. Російські загарбники намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки, втім, успіхів не мали.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Бахмута. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки.

Упродовж доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар'їнки. На Запорізькому напрямку – атаки окупаційних військ в районі Роботиного.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Важливо Пробита важлива ланка оборони й розбиті найкращі частини ворога, – Сирський про наступ на Сході

Втрати Росії продовжують рости

Протягом доби наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 ЗРК, 6 артилерійських засобів, 1 пункт управління окупантів.