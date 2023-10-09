Третя штурмова бригада, яка воює біля Бахмута, поділилася кадрами захоплення у полон пораненого російського майора. Ворог теж підтвердив великі втрати серед окупантів.

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+1 до обмінного фонду окупантів

ЗСУ полонили майора командира добровольчого батальйону "Алга".

Довідка: Батальйон "Алга" був створений у Татарстані для війни проти України.

На опублікованих кадрах видно, що в окупанта перебита рука. Розповідає нашим бійцям, що це поранення осколком. Також офіцер каже, що його підрозділ втік під натиском українців. Наприкінці відео він зізнається, що тут полягло багато ворожих солдатів.

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