Третя штурмова бригада, яка воює біля Бахмута, поділилася кадрами захоплення у полон пораненого російського майора. Ворог теж підтвердив великі втрати серед окупантів.
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+1 до обмінного фонду окупантів
ЗСУ полонили майора командира добровольчого батальйону "Алга".
На опублікованих кадрах видно, що в окупанта перебита рука. Розповідає нашим бійцям, що це поранення осколком. Також офіцер каже, що його підрозділ втік під натиском українців. Наприкінці відео він зізнається, що тут полягло багато ворожих солдатів.
Командира добробата армії Росії взяли у полон: відео містить нецензурну лексику
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
- Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Противник пробує просунутися на півночі та вийти на Часів Яр. Цей населений пункт розташований на висоті, що дозволить окупантам покращити своє тактичне положення. Водночас наші військові відбивають ворожі атаки. Якщо згодом їм вдасться вийти на Берхівку, розташовану за кілька кілометрів від Бахмута, – це допоможе Силам оборони взяти місто у напівоточення.
- На Мелітопольському напрямку ЗСУ мали частковий успіх західніше Вербового. Про це повідомив генерал Олександр Тарнавський.
- Тим часом росіяни активізували мінування у районі Роботине – Вербове. Вони намагаються не дозволити нашим військовим просунутися далі. Про це заявили в Інституті вивчення війни.