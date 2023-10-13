Взрыв был настолько мощным, что его слышали даже в Мариуполе. Российские военные поднимали авиацию и начали необычно активное движение в сторону Донецка.

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Подробности успешной операции

Движение сопротивления Сил специальных операций провело во временно оккупированном Мелитополе удачную операцию. Около 07:30 13 октября подорвали железнодорожный путь, который активно использовали российские военные для снабжения боеприпасами, топливом и другим оружием.

В результате мощного взрыва серьезно повреждены железнодорожное полотно и поезд, доставлявший российским захватчикам необходимое вооружение.

ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении,

– говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается дополнительная информация по потерям врага. Оккупанты оцепили место взрыва и пытаются скрыть факт диверсии. Также российские военные пытаются разыскать лиц, совершивших диверсию. Впрочем, в Центре нацсопротивления сообщают, что партизаны уже в безопасности и обещают еще больше подобных взрывов в ближайшем будущем.

В Центре национального сопротивления также рассказали детали о взорванном поезде во время диверсионной операции. Там уточнили, что по этой железной дороге оккупанты ежедневно возили из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, а в обратном направлении – поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества. По предварительным данным, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна.



Где ССО взорвали железную дорогу / Фото Центра нацсопротивления

Оккупантам "тревожно" в Запорожской области

Российские захватчики готовятся к обороне Токмака в Запорожской области. Так, по словам агентов "Атеш", одно из российских подразделений отправили на это направление, чтобы они укрепляли и усиливали фортификационные сооружения вблизи оккупированного города.

Кроме того, партизаны узнали о слабых местах оккупантов вблизи Токмака и уже передали эту информацию в соответствующие структуры.

"Тяжелые потери российских оккупационных войск возле Работино на Запорожском фронте заставляют командование вооруженных сил России создавать новые укрепрайоны. Однако даже ожесточенные оккупанты понимают, что украинские силы им не остановить", – подчеркнули в "Атеш".